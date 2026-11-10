Ista ekipa, nova drama

Na HTV-u 1 počela četvrta sezona popularne serije za mlade “Sram”, koja se ovoga puta značajno odmiče od norveškog originala. U središtu radnje je maturantica Vanessa, djevojka romskog podrijetla. Kroz njezinu perspektivu, obiteljska očekivanja i ljubavne izazove, serija progovara o predrasudama, identitetu i odrastanju. Autorska i producentska ekipa iz CGM FILMS-a ističe kako je cilj bio autentično prikazati svijet mladih i otvoriti važne, nedovoljno zastupljene društvene teme, dok producenti već nagovještavaju i mogućnost snimanja pete sezone. Jutarnji