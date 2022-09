Stari kralj za novo doba

Nakon smrti princeze Diane koju su Britanci obožavali Charlesova reputacija bila je na najnižoj razini, a Camilla je bila potpuno omražena. Sredinom prošlog desetljeća samo četvrtina Britanaca ga je htjela za kralja. Mnogi su ga optuživali za Dianinu smrt i bile su potrebne godine da on i Camilla korigiraju tu negativnu sliku. Uz velike zadatke kao što su očuvanje jedinstva Commonwealtha i kraljevstva, modernizaciju monarhije i poštovanja svojih ovlasti, Charles III. morat će pokušati pomiriti i svoje posvađane sinove Williama i Harryja, ali i spriječiti eventualne nove izgrede brata Andrewa. „Charles nije samo postao državni poglavar već i glava obitelji“, piše britanski list The Telegraph. A baš to bi za novog kralja mogao biti najteži test. Jer, kao što je poznato, ni kraljici to nije pošlo za rukom. Deutsche Welle