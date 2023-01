Ne im dati previše slobode

Software umjetne inteligencije kao ChatGPT piše školske sastave, rješava domaće zadaće. Treba li to koristiti ili zabraniti, je li to pomoć ili rizik? Što čine škole? U jednoj školi u Njemačkoj već je koriste u nastavi. Smatraju da nema smisla potpuno zabraniti, a nemoguće je to i kontrolirati. Chatbot može služiti prije svega kao izvor inspiracije, kao partner u pisanju, koji potiče kreativnost. Ali, korisnici bi trebali provjeriti ispravnost tvrdnji koje generira ChatGPT, jer bot „halucinira”, piše dakle i fiktivne tvrdnje i svoje odgovore na njih. Zato i dalje ostaje važno poznavanje činjenica. DW