Terminator, ali politički korektan

Godina je počela u znaku fascinacije ChatGPT-jem, koji sada širokoj populaciji omogućava da sudjeluje u blagodatima umjetne inteligencije. No od samo postavljanja pitanja neće biti nekih stvarnih rezultata. Najviše će koristiti ljudima koji su vrsni u nekom području da postignu još bolje rezultate, a možemo se samo nadati da neće izazvati još veću poplavu lošeg i besmislenog sadržaja na internetu. Budući da je model GPT-3 ‘treniran‘ na podacima dostupnima do 2021. godine i nema pristup internetu u stvarnom vremenu, ne može dati aktualne odgovore. Ključno je postavljati prava pitanja uz razumijevanje što je moguće više za AI. To je kao nekakva verzija vrlo apstraktnog programiranja. Lider