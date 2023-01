Kapitalizam je duboki udarac svakoj smislenoj slobodi

Britanski pisac i aktivist China Miéville autor je mnogobrojnih i raznolikih djela. Najnovija knjiga “A Spectre, Haunting: On Communist Manifesto” (“Bauk kruži: O Komunističkom manifestu”) pomno je istraženo, ali i prijemčivo čitanje “Komunističkog manifesta”. U “A Spectre, Haunting” bavite se kritikama “Komunističkog manifesta”, oprečnim čitanjima. Po čemu je opis kapitalističkog društva u njemu relevantniji i točniji danas nego što je bio u trenutku pisanja? “Manifest” je opisivao određenu globalnu formaciju u nastanku. Na ukupnoj razini političke ekonomije i geopolitike, svijet je danas daleko kapitalističkiji nego što je bio tada. Sada imamo ostarjeli kapitalizam. U vrijeme pisanja “Manifesta”, stječete dojam da, iako je strahovito ugnjetavački, kapitalizam možda može oslobađati ljude od drugih vrsta ugnjetavanja, rušiti feudalne okove. Paralelno, postoji temeljna i eksplicitna tvrdnja da se u kapitalizmu ne može živjeti, da je on duboki udarac svakoj smislenoj slobodi. To je sada jasno, pogotovo unatrag 50 godina. Argument o kapitalizmu kao o najboljoj od svih alternativa, je gotov, treba ga pokopati. Novosti