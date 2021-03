Teksas u Zagrebu

Vodit ću Zagreb drukčije – kao šerif, slogan je nove izborne liste koja se zove Chuck Norris 366. Budući ministar kulture Kruno Lokotar obećaje zabranu potresa, veliko pivo po cijeni malog i adventsku kućicu po svakom kućanstvu. Najavljena je i borba za 8000 eura za rad iz kafića te 12.000 eura za rad s terase kafića, zabrana coffe to go i obvezno uvođenje “kafićkog sata” uz obavezno ritualno ispijanje kave uz novine i tračeve od 9 do 12 sati svakog dana. Telegram…