Gazda, spusti malo

Analiza internetskog oglasnika Njuškalo pokazuje da od 11.770 oglašenih stanova za najam diljem zemlje, na Zagreb otpada 45 posto, 29 posto stanova je u Primorsko-goranskoj županiji (dvije trećine u Rijeci), dok je u Splitsko-dalmatinskoj 16 posto pri čemu je 86 posto u Splitu. Gledano po veličini, najviše se nude stanovi veličine od 40 do 70 kvadratnih metara, a najviše se traže stanovi do 40 kvadratnih metara. U Zagrebu su najtraženiji stanovi površine 40 kvadratnih metara za koje je renta iznosi 351 euro. Prvi izbor kvarta je Trešnjevka, potom Gornji i Donji grad, Maksimir i Trnje, uz prosječni trošak od 387 do 448 eura. Najviše je stanova u ponudi od 60 kvadrata koji se najskuplje plaća u četvrti Gornji Grad – Medveščak, za 646 eura mjesečno, 5,2 posto više nego prošle godine… Poslovni