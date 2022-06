Vjerujem samo potkrijepljenim činjenicama

Općenito je za očekivati da će one varijante koje se brže i bezbolnije šire s vremenom postati dominantne. To je zapravo jako dobro, jer osobe koje razviju imunitet na tu blažu varijantu postaju otporne ili barem otpornije i na onu težu, tako da su barem u određenoj mjeri zaštićeni ako dođu u kontakt s bilo kojim sojem tog virusa, rekao je poznati hrvatski znanstvenik Gordan Lauc. Istraživanje o kojem piše časopis Cell provedeno je u laboratoriju i sugerira da bi se ta mutacija mogla lakše prenositi među ljudima u stvarnom svijetu u odnosu na raniju varijantu, no to još nije dokazano. Tportal