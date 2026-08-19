Inspektor bezjak

Skromni drveni stolac na kojem je sjedila J.K. Rowling dok je pisala prve tomove serijala bestselera Harry Potter prodan je u srijedu za 394.000 dolara na aukciji u New Yorku.

Nepoznati kupac platio je na aukciji u newyorškom hotelu Waldorf Astoria osam puta više od procjene koja je ranije obavljena.

Taj stolac je jedan od četiri različita stolca koje je Rowling dobila 1995. za svoj stan kad je bila mlada samohrana majka u Edinburgu u Škotskoj.

Na njemu je sjedila kada je radila na romanima “Harry Potter i Kamen mudraca”, objavljen u Velikoj Britaniji 1997. i “Harry Potter i Odaja tajni” (1998.), prva dva od sedam tomova sage.

Serijal o Harryju Potteru je preveden na 67 jezika i prodan u više od 450 milijuna primjeraka, što je uz filmove po njemu snimljene učinio od J.K. Rowling multimilijunašicu.