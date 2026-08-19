Inspektor bezjak
Cormoran Strike: Povratak staromodnog detektiva iz pera autorice Harry Pottera
Serija o detektivu Cormoranu Strikeu donosi šarm klasičnih krimića bez forenzičkih čuda i eksplozija. Nastala prema romanima J. K. Rowling, koja ih je izdala pod pseudonimom Robert Galbraith, prati veterana iz Afganistana s invaliditetom koji slučajeve rješava logikom i razgovorom. Glavnu ulogu tumači Tom Burke, glumac prepoznatljiv po ožiljku i karizmi, ujedno krsno kumče Alana Rickmana. Društvo mu pravi tajnica Robin, koju glumi Holliday Grainger. Serija oživljava retro duh i nudi priču u stilu legendarnog inspektora Morsea. HRT donosi najavu serije koja kreće idući tjedan.