Cormoran Strike: Povratak staromodnog detektiva iz pera autorice Harry Pottera - Monitor.hr
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Inspektor bezjak

Cormoran Strike: Povratak staromodnog detektiva iz pera autorice Harry Pottera

Serija o detektivu Cormoranu Strikeu donosi šarm klasičnih krimića bez forenzičkih čuda i eksplozija. Nastala prema romanima J. K. Rowling, koja ih je izdala pod pseudonimom Robert Galbraith, prati veterana iz Afganistana s invaliditetom koji slučajeve rješava logikom i razgovorom. Glavnu ulogu tumači Tom Burke, glumac prepoznatljiv po ožiljku i karizmi, ujedno krsno kumče Alana Rickmana. Društvo mu pravi tajnica Robin, koju glumi Holliday Grainger. Serija oživljava retro duh i nudi priču u stilu legendarnog inspektora Morsea. HRT donosi najavu serije koja kreće idući tjedan.


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04.08.2016. (14:27)

Zlatna pera

Najbolje plaćeni pisci na svijetu u 2016.: Patterson, King, J. K. Rowling…

Američki časopis Forbes objavio je svoju godišnju listu najbolje plaćenih književnih autora. Na prvom mjestu za 2016. je američki hitmejker James Patterson, a među onim piscima koji su ove godine zaradili milijune nalaze se i J. K. Rowling, Stehen King i John Grisham. Patterson je prodao 300 milijuna primjeraka knjiga diljem svijeta, a u 2016. zaradio je čak 95 milijuna dolara! T-Portal, Forbes

07.04.2016. (10:38)

Stolac na kojem je J.K. Rowling napisala Harry Pottera prodan za 394.000 dolara

07.04.2016. (09:34)

Stolac na kojem je J.K. Rowling napisala Harry Pottera prodan za 394.000 dolara

Skromni drveni stolac na kojem je sjedila J.K. Rowling dok je pisala prve tomove serijala bestselera Harry Potter prodan je u srijedu za 394.000 dolara na aukciji u New Yorku.

Nepoznati kupac platio je na aukciji u newyorškom hotelu Waldorf Astoria osam puta više od procjene koja je ranije obavljena.

Taj stolac je jedan od četiri različita stolca koje je Rowling dobila 1995. za svoj stan kad je bila mlada samohrana majka u Edinburgu u Škotskoj.

Na njemu je sjedila kada je radila na romanima “Harry Potter i Kamen mudraca”, objavljen u Velikoj Britaniji 1997. i “Harry Potter i Odaja tajni” (1998.), prva dva od sedam tomova sage.

Serijal o Harryju Potteru je preveden na 67 jezika i prodan u više od 450 milijuna primjeraka, što je uz filmove po njemu snimljene učinio od J.K. Rowling multimilijunašicu.

11.02.2016. (23:49)

Pa baš je Bezjak - oženio se i dobio djecu

JK Rowling početkom ljeta izdaje osmi nastavak serijala o Harryju Potteru

Autorica serijala o Harryju Potteru, JK Rowling objavit će dan nakon premijere predstave ‘Harry Potter i Prokleto dijete’ svoj dramski predložak kao knjigu koju ćemo čitati u dva dijela. Rowlingova inače dramu piše s kolegom piscem Jackom Thorneom i redateljem predstave Johnom Tiffanyjem, a ovo bi trebao biti osmi službeni nastavak serijala. Radnja novog romana odvijat će se 19 godina nakon događaja koji su se zbili u sedmom nastavku naslovljenom ‘Harry Potter i Darovi smrti’. U novom ćemo nastavku upoznati Harryja kao prezaposlenog službenika Ministarstva magije i oca troje djece. No, on više neće biti protagonist, već će njegovo mjesto preuzeti njegov najmlađi sin Albus Severus. Telegram, Mashable