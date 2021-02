Znači, Covid-66,5

“…ako je dosadašnja povijest epizode COVID-19 išta sigurno pokazala, onda je to fragilnost razvijenih društava – nevjerojatna „sposobnost“ ljudi da se pred opasnošću i nepoznanicama sažmu u svoje male mentalne škatuljice, baš onako kako se divlja mačka skupi pred napad na žrtvu. Iako bi pred ekstremno teškim problemom bilo prirodno stati na loptu, razmotriti problem s raznih strana, neumorno skupljati podatke, a zaključke donositi s ručnom kočnicom podignutom za makar dva zuba, većina se, od vrha do dna, odlučila na slijepo oponašanje uzora (koji su uglavnom bili iluzije), kampanje manipulacije, vrijeđanje i druge tehnike isključivanja tuđe pameti koja je potisnuta pred naletom iluzije o vlastitoj pameti. Bilo je primjetno uživanje u vrijeđanju, isključivanju i “anfrendanju” drugih ljudi, i najčešće se to činilo s pijedestala umišljene moralne veličine. No, u stvarnosti, nije bilo ni znanja, ni podataka, ni pameti. Sve dok nije počelo prolaziti vrijeme – taj ulog koji je neophodan da bi se do (neke barem) pameti stiglo. Danas je malo lakše, iako smo daleko od toga da smo „z mača“. Sve je i dalje jako lomljivo i začas se može promijeniti. Stoga je važno shvatiti koliko je ovaj problem velik.” Piše Velimir Šonje za Ekonomski lab