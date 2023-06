A jel može brojeve kreditnih kartica?

Marin Soljačić s Instituta za tehnologiju u Massachusettsu (MIT) komentirao je razvoj umjetne inteligencije i pojavu rješenja poput ChatGPT-a: “Iskreno rečeno, te nove tehnologije kao Chat GPT su iznenadile i mene i većinu stručnjaka za umjetnu inteligenciju. Umjetna inteligencija se sada razvija prilično brže nego što smo mislili prije samo nekoliko godina. Ono što me zabrinjava jest da se ona puno brže razvija u odnosu na naše razumijevanje nje. Zbog toga ne može se isključiti da će doći do negativnih posljedica”. Što se tiče nadzora umjetne inteligencije, Smoljačić smatra da bi to trebale regulirati vlade: “Jedini koji to mogu regulirati su vlade, odnosno političari, jer je za kompanije jako teško da se same reguliraju. To je jako kompetitivno polje i kompanije razmišljaju na način: ako ja to ne razvijem, netko će drugi i odmah će zauzeti cijelo tržište. Bilo bi dobro da to političari reguliraju.” Tportal