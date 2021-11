Party people

‘Creation Stories’, na ovdašnjem HBO GO-u skriven iza prijevoda ‘Kako je sve počelo’, film je o Alanu McGeeju, čovjeku koji je otkrio ili, preciznije rečeno, prvi objavio Jesus & Mary Chain, Teenage Fanclub, Primal Scream, House Of Love, My Bloody Valentine, Oasis i bezbroj drugih bendova za koje je iskreno vjerovao kako će postati “veći od U2-a”. Ono što ovaj biopic čini iznadprosječnim je način na koji je prikazano kako su četvorica drogiranih manijaka zauvijek promijenila britansku glazbu, i to bez imalo talenta za biznis pa tako McGee odbija kredit u banci i radije se zadužuje kod kamatara ili se usred jedne u beskrajnom nizu Creationovih financijskih kriza odluči preseliti u Manchester kako bi bio bliže izvorištu nove revolucije zvane acid house. Ravnododna…