Sve se vraća, sve se plaća

Stasiti glumac pomalo blentastog pogleda je bio idealan odabir za klasične, pomalo staromodne avanturističke filmove kakvih danas nažalost ima sve manje . “George of The Jungle”; “The Mummy” 1 i 2, “Bedazzled”; te “Crash” su sve odreda bili veliki filmski hitovi i kada se mislilo da je samo nebo granica Fraser je odjednom nestao. Fraser je prijavio seksualno uznemiravanje kada ga je organizator Zlatnih globusa šlatao i lupao po dupetu, zbog čega je Fraser nagrađen stavljanjem na crnu listu. Preko 15 godina je tako Fraser radio gdjegod je stigao, u lošim, opskurnim uradcima koje nitko nikada nije pogledao osim samih autora i njihovih bližnjih, sve dok ga Aronofsky nije pozvao da glumi u novom filmu The Whale za što je sad nominiran za Oscar. Upravo je ta priča najeklatantniji i najdegutantniji primjer holivudskog licemjerja i truleži s ovogodišnjih Oscara. Ravno do dna