Ušutkavanje političara je dio slobode govora

Oculus je na net pustio virtualnu šetnju Bijelom kućom, a vodiči su predsjednik i prva dama. Video ‘The People’s House: Inside the White House with Barack and Michelle Obama’ može se pogledati na Facebooku (ovdje), još bolje na Oculus Rift ili Samsung Gear VR. Šetnja je puna povijesti Bijele kuće i uspomena obitelji Obama iz 8 godina Obaminog predsjedničkog mandata, a prolazi se kroz devet različitih dijelova zgrade, uključujući Situation Room i Oval Office. People