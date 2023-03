Imamo igrače, ali ne i igru

U većini slučajeva nije važno igrati atraktivno ili timski organizirano. Krucijalno je doći do pozitivnog ishoda. Hrvatska svoj talent koristi kako bi utakmicu ugušila individualnom kvalitetom na lopti i riješila individualnim eksplozijama. Mnogo je primjera za tu tezu. Od Rusije do Turske veći dio natjecateljskih utakmica reprezentacija je uvukla u tempo koji nikoga ne impresionira. Taktički gledano, u tom periodu je bilo mnogo grešaka. Ono što od Hrvatske možete očekivati je visoko individualiziran pristup nogometnoj igri. Vrhunske kvalitete pojedinaca koje koordinirano eksplodiraju u ključnim trenucima. Pobjede hrvatske reprezentacije u svojim temeljima nemaju automatizme timske igre ili zanimljivo taktičko rješenje. One se u velikoj većini oslanjaju na eksploziju individualne nadarenosti pojedinaca. Index