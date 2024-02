Još uvijek nam ima nešto za reći

Allen je i u 88. godini života kreativno potentan, tim više što mu je to vjerojatno najbolje ostvarenje u proteklih petnaestak godina, još od “Senzacionalne vijesti” i “Kasandrinog sna“, koji su došli neposredno nakon jednog od vrhunaca cjelokupnog njegova opusa, “Završnog udarca“. Mnogi kritičari vukli su paralele upravo između “Završnog udarca” i novog filma, a neki su se sjetili i starijeg naslova “Zločini i prekršaji” iz 1989., prve Allenove turobne krimi-drame. Bez obzira na neke srodne motive, nije ultimativna drama sa skretanjem na mračno tlo zločina poput “Završnog udarca”; do neke mjere bliži je “Zločinima i prekršajima” povezujući dramu, komediju i kriminalističke elemente, ali je manje slojevit, eksplicitnije satiričan, frivolan i stoga manje uznemirujući. To istovremeno znači da je vrlo zabavan u svojoj kombinaciji naglašene ironije i satiričkih uboda. Damir Radić za Novosti.