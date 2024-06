Filmovi u crtanoj formi

“Nedeljko Dragić je i više nego zasluženo dobio priznanje koje se poklopilo s jubilejom, pogotovo što su u povijesti Festivala samo trojica autora iz Zagreba dobila to priznanje: Dušan Vukotić, Borivoj Dovniković Bordo i sada Nedeljko Dragić. To su veterani i sinonim za Zagrebačku školu crtanog filma, a njihovo djelo je utkano u svjetsku animaciju.”, izjavila je Vesna Dovniković. (…) “Ono što je John Lennon za Beatlese, to je Dragić za Zagrebačku školu crtanog filma, a ono što su Beatlesi za svjetsku suvremenu glazbu, to je Zagrebačka škola crtanog filma za svjetsku animaciju”, komentirao je dodjelu nagrade ravnatelj Zagreb filma Vinko Brešan.