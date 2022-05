Di smo bili, što smo radili. I što ćemo još raditi.

U velikom intervjuu za Novosti zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec razimira godinu dana vlasti i govori o svim aktualnim pitanjima. O stanovima za najam: Po troškovima stanovanja Zagreb je među najskupljim europskim gradovima u odnosu na prosječna primanja. Način na koji Grad može utjecati na priuštivost stanovanja je kroz programe javnog najma, no tu je naslijeđena situacija jako loša. Grad Zagreb u vlasništvu ima 7.000 stanova, odnosno samo oko 2,5 posto stambenog fonda, što znači da trenutno ne možemo značajno utjecati na cijene najma. Zbog toga se na natječaje za stanove s povoljnim najamninama javlja velik broj ljudi, tako da je omjer između prijava i dostupnih stanova oko 16:1. Jasno je da to želimo mijenjati, ali za povećanje fonda gradskih stanova potrebne su velike investicije, u Gradu koji smo zatekli s praznom blagajnom i ogromnim dugovima. No moramo naći način da izgradimo nove stanove za najam. Novosti