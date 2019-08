Danska premijerka ne želi pričati o prodaji Grenlanda – Trump odgodio posjetu Danskoj

Donald Trump objavio je, preko Twittera, kao on to voli, da je odgodio susret s danskom premijerkom Mette Frederiksen jer ona nije zainteresirana za njegovu ponudu kupnje Grenlanda koju je nazvala “apsurdnom”. Grenland je većinom nezavisan, no Danska upravlja njegovom vanjskom, odbrambenom i monetarnom politikom. „Grenland nije na prodaju. Grenland nije danski, Grenland pripada Grenlandu. Nadam se da to nije mišljeno za ozbiljno“, kazala je danska premijerka Frederiksen o ponudi.