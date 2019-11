HDZ/Trg žrtava fašizma

Danas sam pokosio 6 zakona: Oni su redom:

Zakon o sprečavanju sukoba interesa

Zakon o DSV-u

Zakon o Uskoku

Zakon o zaštiti svjedoka

Zakon o kaznenom postupku

Zakon o prostornom uređenju

Naročito bih tu istaknuo Zakon o sprečavanju sukoba interesa i njegovo tijelo Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa.

To tijelo bi napokon trebalo ukinuti i napraviti Povjerenstvo za spajanje interesa. To bi bilo jedno međuresorno tijelo. Bilo bi to jedno konstruktivno, a ne kao sada destruktivno tijelo.

Čini mi se da bi se tu najbolje snašao Lovro Kuščević kao novi šef Povjerenstva.

Zakon o prostornom uređenju nam isto ne treba jer ako se Plenković i Bandić sve dogovore oko GUP-a i gradnje Manhattna čemu prijedlozi građana i show oko izglasavanja u Gradskoj skupštini. Plenković je povrijedio načelo transparentnog postupanja, a za Bandića više u Povjerenstvu ladica nije dovoljna, imaju cijelu sobu.

Ja sam za to da vodimo korupciju, a ne sukobe.

Zakon o DSV-u, Zakon o Uskoku, Zakon o zaštiti svjedoka, Zakon o kaznenom postupku to su sve viškovi koje treba u korijenu sasjeć.

Zastara je nova mantra. Kada budem izabran za Predsjednika na Pravu će se na prvoj godini raditi samo zastara. Zastara će biti ustavom zagarantirano pravo. Hrvatska odvjetnička komora se neće baviti pravom okrivljenika na obranu nego pravom okrivljenika na zastaru.

Bolje živjeti 5 godina na Pantovčaku kao baja, nego 7 dana u bijedi.

Ispred SDP-a

U SDP-u danas stoluje nekadašnji šegrt Milana Bandića – Davor Bernardić. Poznat po tome što je bio sekundant Milanu Bandiću kada se birao novi predjednik SDP-a 2007. Bernardić je također poznat po tome što su za vrijeme važnijih glasovanja u Skupštini zatvarao u WC skupštine kako bi izbjegao glasanje.

Taj gospodin koji je kao i Plenković povrijedio načelo transparentnog djelovanja trebao bi biti zadovoljan košnjom zakona.

Stipendije svima, a ne samo njima!

Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa kaznilo je bivšeg ministra obrane Antu Kotromanovića zbog plaćenog avionskog leta na relaciji Zagreb – Mali Lošinj i natrag za privatne potrebe k s 30.000 kuna koje nikada nije platio. To podržavam.

Ja ću se borit do zadnjeg atoma tuđe energije za malog korumpiranog čovjeka.

Korumpirat je normalno. Ja sam za tu novu normalnost.

Neki je kandidati i oglašavaju. To su vjerojatno oni koji žele da mi povjerujemo da su normalni.

Nadam se da će puk glasati za mene, jer bolje je živjeti 5 godina na Pantovčaku, nego 7 dana u bijedi.

Dario Juričan, kandidat koji želi biti Milan Bandić predsjednik RH