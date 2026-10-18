Deder baba potpiši

Milenijalci će biti generacija koja će naslijediti najviše imovine od svih generacija nakon Drugog svjetskog rata, ali će tu imovinu naslijediti prekasno da bi se riješilo njihove probleme sa stanovanjem i nejednakosti bogatstva. Mladi koji danas imaju između između 17 i 35 godina naslijedit će rekordnu količinu bogatstva od svojih roditelja i djedova i baka iz baby-boomer generacije, ali će milenijalci u prosjeku morati čekati do svoje 61. godine kako bi ovu imovinu naslijedili. Vrhunac nasljeđivanja dogodit će se 2035. godine, kad baby boomeri već budu vrlo stari, a količina nasljedstva dotad će narasti za duplo u usporedbi s današnjim stanjem. BBC