Darovanje ili nasljeđivanje nekretnine: Što je financijski i pravno isplatjivije? - Monitor.hr
Prekjučer (19:00)

Deder baba potpiši

Darovanje ili nasljeđivanje nekretnine: Što je financijski i pravno isplatjivije?

Prijenos nekretnine unutar obitelji može se provesti darovanjem za života ili nasljeđivanjem nakon smrti vlasnika. Između bliskih srodnika (poput roditelja i djece) obje opcije oslobođene su poreza na promet nekretnina od 3%. Glavna je razlika u trenutku prijenosa vlasništva: darovanje omogućuje prijenos odmah (pri čemu darovatelj može zadržati pravo stanovanja), dok se nasljeđivanje provodi nakon smrti kroz ostavinski postupak. Ipak, obje opcije nose troškove javnih bilježnika ili odvjetnika te mogu izazvati obiteljske sporove ako se povrijedi nužni dio ostalih zakonskih nasljednika. tportal


Slične vijesti

03.10. (11:00)

Kad ti familija dođe po svoje

Sve što morate znati o nužnim nasljednicima i njihovim pravima

Na Zgradonačelniku u cijelosti prenose tekst Pravne klinike Sveučilišta u Zagrebu. Nužni nasljednici su potomci i supružnici (kao i preci ako nadžive vlasnike). Nužni nasljednici imaju pravo na nužni dio ostavštine, koji predstavlja dio vrijednosti ostaviteljeve imovine koji im oporučitelj ne može oduzeti raspolaganjima oporukom ili darovima. Važna je procjena vrijednosti imovine, sve čime je raspolagano oporukom, kao i sve tražbine. Oporučitelj može isključiti nasljednika koji ima pravo na nužni dio ukoliko ima pravnu osnovu za to, bilo povredom zakonske ili moralne obveze koja proizlazi iz obiteljskog odnosa, ukoliko je počinio neko teže kazneno djelo, odao se neradu ili nepoštenom životu i slično.

30.12.2017. (10:43)

Na mladima novac ostaje, ali tek kad ostare

Milenijalci će biti veliki nasljednici imovine – kad navrše 60 godina

Milenijalci će biti generacija koja će naslijediti najviše imovine od svih generacija nakon Drugog svjetskog rata, ali će tu imovinu naslijediti prekasno da bi se riješilo njihove probleme sa stanovanjem i nejednakosti bogatstva. Mladi koji danas imaju između između 17 i 35 godina naslijedit će rekordnu količinu bogatstva od svojih roditelja i djedova i baka iz baby-boomer generacije, ali će milenijalci u prosjeku morati čekati do svoje 61. godine kako bi ovu imovinu naslijedili. Vrhunac nasljeđivanja dogodit će se 2035. godine, kad baby boomeri već budu vrlo stari, a količina nasljedstva dotad će narasti za duplo u usporedbi s današnjim stanjem. BBC