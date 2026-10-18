Deder baba potpiši

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Darovanje ili nasljeđivanje nekretnine: Što je financijski i pravno isplatjivije?
Prijenos nekretnine unutar obitelji može se provesti darovanjem za života ili nasljeđivanjem nakon smrti vlasnika. Između bliskih srodnika (poput roditelja i djece) obje opcije oslobođene su poreza na promet nekretnina od 3%. Glavna je razlika u trenutku prijenosa vlasništva: darovanje omogućuje prijenos odmah (pri čemu darovatelj može zadržati pravo stanovanja), dok se nasljeđivanje provodi nakon smrti kroz ostavinski postupak. Ipak, obje opcije nose troškove javnih bilježnika ili odvjetnika te mogu izazvati obiteljske sporove ako se povrijedi nužni dio ostalih zakonskih nasljednika. tportal