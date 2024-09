Natruhe Floyda

Ritam objava albuma Davida Gilmoura podsjeća na ritam koji ima i i američki sastav Jane’s Addiction, a to je jedan album u desetljeću. Dok je kod potonjih u pitanju umjetnička strategija, kod Gilmoura je to očigledno „prirodno koračanje“ koja datira još iz vremena 1970-ih. Krajnji dojam je da je David Gilmour kroz rad s obitelji i u suradnji s Charliejem Andrewom našao inspiraciju za koju ni sam nije vjerovao da mu se više može dogoditi. Također, jest da se album hrva s teškim temama, ali kroz njega stalno bljesnu neke kaleidoskopske slike lijepih momenata iz prošlosti, te je takva i glazba koja kao da se svaki put uspješno odazove na značenje riječi i time polomi obrasce rutinerstva koje je možda većina očekivala na njegovom petom album rađenom u kasnoj životnoj dobi. Zoran Stajčić za Ravno do dna