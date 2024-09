Sustavi uvođenja reda: svi čekaju 'peglanje' zakona

Zakon o upravljanju nekretninama RH doveo je do decentralizacije, omogućujući županijama veću kontrolu nad imovinom, što je olakšalo građanima pristup potrebnim službama. Ministarstvo prostornog uređenja proslijedilo je 13 tisuća predmeta nadležnim institucijama, no procesi su i dalje kompleksni zbog nesređenih zemljišnih knjiga. Zakon o pomorskom dobru učvrstio je županijsku ulogu u upravljanju, uz veću kontrolu gradova i općina. Novi digitalni sustav IRN očekuje se do kraja listopada, a pomorsko dobro sada donosi značajnije prihode. Savjeti