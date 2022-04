O najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Nije mobitel

Na svjetskom prvenstvu koje će se od 21. studenog do 18. prosinca 2022. godine održati u Kataru nastupit će 32 reprezentacije. Najviše predstavnika, 13 imat će Europa. Afrika će imati pet predstavnika, Azija četiri plus domaćin Katar, Južna Amerika najmanje četiri, a CONCACAF najmanje tri. To je ukupno 30 reprezentacija, a još dvije će biti poznate nakon dodatnih kvalifikacija. U europskim kvalifikacijama sudjelovat će 55 reprezentacija koje su podijeljene u 10 skupina – pet skupina sa po pet reprezentacija, te pet skupina sa po šest ekipa. Pobjednici direktno odlaze na mundijal, a deset drugoplasiranih te dvije reprezentacije iz Lige nacija igrat će dodatne kvalifikacije.