Tehnologija rein, ideologija raus!

Martin Gillow, tvorac projekta Virtual Colossus, uspješno je izradio autentični digitalni 3D model stroja SG-41 (Schlüsselgerät 41). Ovaj nasljednik Enigme, poznat kao "Hitlerov mlin", bio je vrhunac njemačke kriptografije Drugog svjetskog rata. Kroz "inženjersku arheologiju", Gillow je surađivao s muzejima i agencijom GCHQ kako bi precizno rekonstruirao složenu mehaniku i logiku stroja. Projekt, započet krajem 2024., kulminirao je funkcionalnom web simulacijom. Kako bi osigurao trajnost svog rada, Gillow planira pohraniti digitalne modele u CERN-ov podatkovni centar, čuvajući povijest od zaborava i tehnološkog zastarijevanja.