Digitalna ekonomija 2016. godine je imala udio u BDP-u od 5% i vrijedila je 18 milijardi kuna, a do 2025. ima potencijal do 80 milijardi kuna 16% BDP-a. Kalkulacija je da će s naprednim digitalnim tehnologijama biti moguće automatizirati do 52 posto svih radnih sati u Hrvatskoj. Novi list…