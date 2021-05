Donja Stubica – uzmite zasluženi odmor u bajkovitoj prirodi uz 2 noćenja za 2 osobe + gratis smještaj za 1 dijete do 5 godina u drvenoj kući 3*, cjelodnevne ulaznice za Terme Jezerčica koje su uključene u cijenu, što vam omogućuje današnja Ponuda dana (2 noćenja za 2 osobe u Lux sobama Wooden House Vukelić 3*, 2 cjelodnevne ulaznice za kupanje u Termama Jezerčica). Moguća nadoplata je dodatni ležaj, 75 kn/osoba/noć uz 30% popusta na ulaznicu za Terme Jezerčica (ukoliko ćete trebati više ulaznica za terme, potrebno napomenuti prilikom rezervacije termina). Udaljenost od Termi Jezerčica je 800 m. Možete kupiti neograničen broj ponuda na svoje ime, spojiti ih i produžiti boravak, a ponudu možete poklanjati prijateljima. Check in je od 14h, a check out do 11h. Opširnije na Ponudi dana.