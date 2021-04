Dr. Control

“Sav ovaj moj krik koji je izašao iz Three Monkeys nema nikakvog smisla ako se na tome stane. Prozvao sam HDZ jer je on sinonim vlasti u ovoj državi, osim dvije Vlade, uvijek je to bila ta stranka, ali nemojte misliti da išta bolje mislim o drugima, o ponašanju SDP-a u Rijeci, o politici radi politike, o birokraciji koja je sama sebi smisao. Moj je krik protiv besmisla, protiv države koja je sam sebi smisao, protiv države koja je protiv – svojih stanovnika. I ne, ni u kom slučaju ne mislim da se trebaju događati bio kakvi prevrati na ulici, ali da bilo bi mi drago da svi ljudi u ovoj zemlji puste svoj glas, da se usprotive nepravdi, da kažu dosta najvećim davanjima na plaće paralelno radnoj snazi sa skoro najnižim plaćama u Europskoj uniji. To je moja poruka, ne one silne rasprave kojima se bavio i sam državni vrh koje su moju poruku izjednačavale s rasizmom!” – govori u intervjuu za riječki Novi list Tomislav Kovačević vlasnik 3 Monkeya.