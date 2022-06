Mali miš jede sve

Netflix je odavno pustio korijenje na ovim prostorima, dok je HBO prelaskom s Go na Max obogatio svoj katalog iako u njihovom slučaju mjesta za napredak itekako ima (aplikacija je još uvijek prepuna nedostataka, a neki sadržaji nisu dostupni u regiji). Kao što je poznato, tržište je prezasićeno ponudom (čak i kod nas) i originalan sadržaj je ono što će presuditi kod izbora (još jednog) streaming servisa na koji ćete se pretplatiti, a Disney Plus u ovom je kontekstu više nego atraktivna opcija. Disney od samog početka djeluje kao dobrodošlo osvježenje jer katalog mu je prepun filmskih i animiranih klasika, Marvelovih superjunaka, blockbusterskih franšiza, ali i gomile originalnih visokobudžetnih serija. Upravo je to ono što ih izdvaja u ponudi jer doima se kao da je njihova ponuda najbolje usklađena s ukusom masa u potrazi za brzom zabavom. Hrvoje Marjanović za Index kaže da sad znaju zašto Netflixu padaju dionice.