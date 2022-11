Umjetničku instalaciju razbacali su jaki vjetrovi oluje "Claudio"

Dvije srebrne lopte, prikazuju snimke na društvenim mrežama, nošene vjetrom kotrljaju se niz ulicu pri čemu su za dlaku promašile bicikliste, automobile i autobuse. Korisnici društvenih mreža opisali su scenu kao “ogromnu igru flipera”, a neki ju uspoređuju i sa scenama iz filma katastrofe. Nema dojava o ozlijeđenima, a lopte su brzo stavljene pod kontrolu. Inače, srebrne lopte dio su javne umjetničke instalacije postavljene u povodu izlaska novog albuma britanskog elektronskog dua Mount Kimbie. Tportal

📽️Outsized baubles from a Christmas display have caused chaos on London's Tottenham Court Road after rolling into traffic.

