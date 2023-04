Kad ti je film život, ali život nije kao u filmu

Martirologijum: Dnevnici 1970 – 1986. kultnog ruskog filmaša Andreja Tarkovskog. Ovdje se radi o njegovim osobnim dnevničkim bilješkama kojima je u razdoblju od travnja 1970. do sredine prosinca 1986. ispunio ukupno sedam bilježnica ili objedinjeno u jednoj knjizi – blizu 700 stranica. Naslov može zazvučati kao pretjerivanje, no već poslije prvih zabilješki postaje jasno da je život Andreja Tarkovskog bio sve samo ne lagodan. Bio je čovjek potpuno posvećen filmskoj umjetnosti i s vrlo jasnom predodžbom što film kao umjetnost može i mora biti, a što nikako ne smije biti. Imao je mnoštvo planova, ideja i želja, isto tako i energije da ih ostvari, no okolnosti su mu rijetko išle na ruku. Booksa