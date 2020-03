Don't mingle

U dvije godine umrli su od španjolske gripe milijuni, točnih procjena nema još definitivno, a najnovije govore da joj je podleglo najmanje 17 milijuna ljudi. Stariji istraživači tvrde i do stotinu milijuna. Tad, kao i danas, život je ipak morao teći dalje, a kako su se vlasti i građani odnosili prema stvarnosti i kako su pokušali spriječiti širenje bolesti, svjedoči proglas koji smo pronašli u bespućima internetskim.



“Kina, škole i crkve zatvaraju se po odluci Gradske komisije, na preporuku Okružnog odbora za zdravstvo. Ova je mjera poduzeta zato da se smanji mogućnost da se zarazite španjolskom gripom. No to je samo jedan korak. Ostalo je na vama, kao pojedincima. Morate štititi sami sebe.

Nemojte:

– Muvati se u gomili bilo gdje, bez obzira na to jeste li na ulici ili u dućanu.

– Ulaziti u već pretrpane autobuse ili dizala. Nekoliko minuta čekanja, može vas poštedjeti nekoliko dana bolesti.

– Kihati i kašljati osim u maramicu, koju nosite preko usta i nosa.

– Ići u šetnju ulicama i pločnicima.

– Izlagati se hladnoći i vlazi. Ne pretjerujte.

– Izlaziti ako se osjećate bolesni.

Dajte:

– Omogućite si dovoljno svježeg zraka i sunčevih zraka.

– Pripazite da su vam ruke, usta i odjeća apsolutno čisti.

– Budite umjereni u svemu.

– Pobrinite se za sebe – vježbajte.

– Kupite obveznice Fonda slobode”.

Našao Tomislav Čadež, Jutarnji