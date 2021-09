Jedan od rijetkih uspjelih Karamarkovih planova

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, do 20. rujna u 15 sati putem portala e-Građani samostalno se u popis stanovništva upisalo više od 652.000 ljudi. Prvi e-popis stanovništva nastavljen je i tijekom cijelog tjedna, i to istim ritmom, od gotovo 100 tisuća upisanih građana svakoga dana. Tako je ovoga ponedjeljka, 20. rujna, tjedan dana od početka e-popisa, zabilježeno da je svoje obrasce uspješno popunilo nešto više od 652.000 stanovnika Hrvatske. Podatak se odnosi na osobe upisane do 15 sati toga dana. Iz Državnog zavoda za statistiku objavili su i podatke po županijama. Zagreb prvi, Lika zadnja. Bug