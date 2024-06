Ideja za muzej

“Ako netko očekuje da će u tim dokumentima pronaći naredbu da netko treba otići na određeno mjesto i tamo ubiti određenu osobu zato što je rovarila protiv države, tada će se jako razočarati. No naći će se druge zanimljive stvari”, kaže povjesničar Hrvoje Klasić o arhivskoj građi iz doba socijalizma, za koju mnogi smatraju da je bunkerirana, ali je zapravo prilično jednostavno dostupna u Hrvatskom državnom arhivu. Općenito se smatra da se u arhivima čuvaju neke velike tajne koje mogu promijeniti našu percepciju života i svijeta, no to je prenapuhano i ne odgovara istini, kažu povjesničari. T-Portal