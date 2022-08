Brothers in arms

Šef malijske hunte i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su telefonom i uvjeravali jedan drugog u prijateljstvo – koje se izražava prije svega u isporuci vojne opreme i razmještanju ruskih vojnika u Maliju. Odnos s bivšom kolonijalnom silom Francuskom je, pak, dosegnuo najnižu točku, kako je to rekao glasnogovornik privremene vlade u Bamaku, pukovnik Abdoulaye Maïga u nedavnoj poruci francuskom predsjedniku Emmanuelu Macronu: „Privremena Vlada Malija poziva predsjednika Macrona da konačno odustane od svog neokolonijalnog, paternalističkog i prezrivog držanja i da shvati da se Malijci odlično mogu brinuti sami o sebi”. A ta “briga” uključuje Rusiju. Analitičar Lessing smatra da je situacija tamošnjih njemačkih snaga problematična: „Rusi su se do sada useljavali u sve vojarne koje bi Francuzi napustili. Ako Rusi sada dođu u Gao, nastat će logistički problemi: kako koristi aerodrom Gao? Pa Nijemci neće moći tamo patrolirati zajedno s Rusima. To ovoj drami dodaje još više dinamike.” Jutarnji