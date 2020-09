U skladu s pravilnikom Grand Slama, nakon namjernog i opasnog udaranja lopte ili nepromišljenog udaranja loptice unutar terena ili udaranja loptice sa zanemarivanjem posljedica, sudac US Opena diskvalificirao je Novaka Đokovića s US Open 2020 turnira. Zbog ove diskvalifikacije Đoković će izgubiti sve bodove koje je zaradio na US Openu i bit će novčano kažnjen sumom koju je dosad zaradio na turniru. US Open

Duža snimka, razgovor sa sucem.