Traktorom u Liverpool

Nakon neuspjeha ponavljane strategije koja prijašnje sezone nije donosila rezultate, a ako još uz to utrljate u ranu sol zvana Konstrakta u trenutku kad je Hrvatsku predstavljala Mia Dimšić, valjda je i najglupljem bilo jasno da tako više ne ide. Besmislica je otišla stupanj dalje od Ionescoa i ušla na teritorij Daniila Harmsa u čijim djelima svjetina djeluje naglo, instinktivno i zaumno, a potrebna je samo iskra da je pokrene. „Mama ŠČ!“ je po pitanju Dore upravo bila ta iskra i to prilično aktualna u svijetu kotrljajućeg ratnog užasa, pored svih onih drugih užasa uzrokovanih iz arsenala prirodnih nepogoda. Ovo je godina koja je poništila sve one prijašnje pokušaje predstavljanja (glazbenoj) Europi kroz kršćansku stamenost i bogobojaznost u devedesetima, te kasnije kroz priprosti seksepil ili zvučne razglednice iz turističke destinacije. A popravili smo se i na planu ostalih pjesama i izvođača i svemu podigli prosjek izbora eurovizijske pjesme. Ravno do dna