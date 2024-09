A izgledao im je puno mlađe

Naime, određena opažanja vrlo udaljenih galaksija, koje su dakle nastale u ranim fazama razvoja svemira, pokazivale su pretjerano visok sjaj. To je sugeriralo da je u njima daleko više zvijezda negoli se moglo očekivati za “mlade” galaksije – u “premladom” svemiru Webb je dakle snimio “prestare” galaksije. Prozvano je to tada svojevrsnom krizom u kozmologiji. Ostaje, ipak, još jedna nepoznanica. I dalje u svemiru postoji dvostruko više masivnih galaksija, vidljivih u Webbovim podacima, nego što bi se očekivalo po standardnom modelu kozmologije. Jedno od objašnjenja kaže da su se možda u ranom svemiru zvijezde formirale brže nego što to čine danas. Bug