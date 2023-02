Za dva dolara dnevno

Velike tehnološke kompanije poput Applea i Tesle uvjeravaju kupce u svojim blistavim trgovinama da su elementi za njihove proizvode dobiveni na etičan način. No fotografije iz Demokratske Republike Kongo, odakle dolazi 90 posto svjetskog kobalta koji se koristi za izradu baterija za tehnološku robu, otvaraju mnoga neugodna pitanja. Bosonoga djeca prekrivena otrovnim kemikalijama svaki dan razbijaju stijene u potrazi za dragocjenim elementom i to za samo dva dolara dnevno, a iscrpljene majke s malom djecom na leđima prosijavaju kamen kako bi našle kobalt. “Za njim tragaju neki od najsiromašnijih ljudi na svijetu. Moralni sat je vraćen unatrag, sve do kolonijalnih vremena. Oni taj težak posao rade za mizerni novac koji za njih znači razliku hoće li taj dan jesti ili neće pa nemaju opciju odbiti posao”, kaže Siddarth Kara, profesor na Harvardovoj Školi upravljanja i autor knjige “Kobaltno crvena: Kako krv Konga napaja strujom naš svijet“. Jutarnji

There are thousands of babies in the DRC strapped to their mother's backs, inhaling toxic cobalt dust all day.

This teenager is putting her infant for a nap in a cardboard box, so she can clamber into a trench to scavenge for the cobalt that powers our lives. pic.twitter.com/l2oeuRVDtx

