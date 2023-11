Taj čudesni dragi Pero K.

Vijest da nas je napustio Pero Kvesić, bez obzira što je i šira javnost bila upoznata s njegovim teškim zdravstvenim stanjem posljednjih godina, toliko je tužna da je to nemoguće dočarati tekstom. Ako je postojao itko u javnosti i na kulturno-medijskoj sceni koji je dječački volio život i radovao mu se, to je bio Pero Kvesić. I ako postoji nekakva kozmička nepravda, to je da je taj život prekinut u momentu kad je kreativno bio jednako mlad kao nekoć. Druga je kozmička nepravda vezana za njega u tome što je bio i inovator omladinske štampe, prvi čovjek obnovljenog Poleta, sjajan autor kratkih priča, pionir legaliziranja erotike kao teme i autor nevjerojatno zabavne knjige “Uspomene urednika erotskog magazina”, a da nikad zapravo nije prekoračio granice Zagreba. Treća je kozmička nepravda u tome što ga je činjenica da je smatran disidentom u devedesetima i da se istinski i s pravom bojao za život, sasvim svjestan onoga što je Stipe Šuvar proživljavao, primorala da izbjegava vlastiti stan i živi snalazeći se po Zagrebu te posve iščeznuvši iz javnosti… Poslije svega ostaje velika tuga i zbog toga što je preminuo divan čovjek i zbog propuštenih deset godina i zbog toga što ćemo ostati uskraćeni za novu kreativnost koju je pronašao posljednjih godina. Piše Dragan Markovina za Telegram