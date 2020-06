Nije ‘Rough And Rowdy Ways’ ni ugodna i lijepa priča o smrtnosti i besmrtnosti. Često je krvava i nasilna, teška i mračna, a tek povremeno zabavna i zgodna, dirljiva i topla. No u cijelosti, to je storija veličanstvenog genija o svijetu u kojem samo previranja bivaju konstantom – piše Aleksandar Dragaš u Jutarnjem.