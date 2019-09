O ukusima se, naravno, raspravlja

Mogu i ja o cajkama misliti što želim, a to je sve najgore, no da ovi koji nastupaju na Rujanfestu svojim pjesmama šire mržnju, to ne stoji. Oni šire glupost i neukus, muzičko đubre i glazbeno smeće kojima stječu zavidno bogatstvo, ali mržnju ipak ne – piše Aleksandar Dragaš, ali onda lupi i ovo: Uz to, ti isti branitelji koji me s ovim pokušajem zabranjivanja cajki podsjećaju na SUBNOR-ovce kad su kasnih 70-ih rogoborili protiv Pankrta, Parafa, Prljavaca i punka.