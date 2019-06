Dragaš: Što se dogodilo Morriseyju? (Podržava stranku nacista i rasista)

Dugo smo mi, njegovi poklonici i štovatelji, zatvarali oči i uši pred onim što je “blebetao” Morrissey. Doduše, čovjek koji je napisao pjesmu Bigmouth Strikes Again često je bio sklon zapaljivim izjavama i davanju što ljutitih, što zabavnih intervjua. Masu puta bio je i u pravu kad je oštrim jezikom šibao lijevo i desno oko sebe pa smo, valjda, bili spremni oprostiti mu povremena zastranjenja, ponekad proizašla i iz njegovih ispravnih stavova oko prava životinja, da se vratimo sve do albuma i pjesme “Meat Is Murder”. Ipak, negdje treba povući granicu između zabavnog i neprimjerenog – piše Aleksandar Dragaš za Jutarnji.