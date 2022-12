Kulturalna uvjetovanost

Dobro poznata oznaka za mir “Peace” ili pobjeda “victory” također može dovesti do nesporazuma. Ako kažiprst i srednji prst ispružite prema gore kao V, a ostale prste savijete prema dolje, to se vjerojatno u većini zemalja shvaća kao “mir” ili “pobjeda”. Međutim, ako nadlanicu okrenete naprijed, ljudi u Engleskoj i zemljama pod utjecajem Velike Britanije kao što su Australija, Malta ili Novi Zeland to shvaćaju negativno: tamo ovaj znak označava krajnje nepristojnu poruku koja glasi: “Nosi se!” No u zemljama poput Japana, Južne Koreje i Tajvana ta gesta se često može vidjeti na fotografijama – kada ljudi jasno daju do znanja da se osjećaju sretno. Deutsche Welle