Kao u Filmu (osim nedostatka mjesta za parking)

S obzirom da Pivovara Medvedgrad slavi 30 godina postojanja, i s obzirom da je u tih 30 godina proizvela rijeke piva, nekako je bilo logično da prvi dan festivala Brundanje pripadne sastavima iz Grada koji teče ili barem sastavu čiji je bubnjar iz Rijeke. Sva tri sastava su dobila priliku da sviraju mrvicu skraćene svoje standardne večernje setove, tako da je koncertna večer počela u 20 sati i trajala debelo iza ponoći, ukupno otprilike pet sati s pauzama. Svirali su Jonathan, Majke i Let 3. Prvi dan je zaključen kako treba, a broj publike (vrlo, vrlo solidno popunjen koncertni prostor) je sugerirao da rock (ipak) nije mrtav. S obzirom na lokaciju (pokraj nekadašnje Tvornice cementa u Podsusedu), najviše glavobolje je izazivao parking, odnosno prijevoz, no to su već druge brige. Ravno do dna