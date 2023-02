Užas i sramota

11. siječnja Guantanamo obilježava okrugli rođendan, i to je znamenit datum, datum koji otvara pitanje kako je moguće da taj logor još uvijek postoji – i to usprkos očitom kršenju ljudskih prava i načela pravne države? I prije svega zbog činjenice da je borba protiv terora okončana najkasnije povlačenjem vojnih snaga iz Afganistana – što je bilo ustvari opravdanje za postojanje ovog zatočeničkog logora. Planovi da se logor zatvori postoje, no nisu prioritet Bidenove administracije. Svaki zatočenik u Guantanamu američke porezne obveznike godišnje košta oko 13 milijuna dolara. DW…