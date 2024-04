A tko ih drži tamo?

Monarhija na Otoku nije ugrožena, ali bi se Charlesu III. moglo dogoditi ono što se povremeno događalo njegovoj majci Elizabeti II. – područje kojem je formalno na čelu kao državni poglavar moglo bi se smanjiti. Smrću kraljice Elizabete II. novo je kraljevsko veličanstvo, njen sin Charles III., naslijedio titulu formalnog poglavara 15 država. Sve su one članice Commonwealtha, njih 14 bivše su britanske kolonije (petnaesta je, odnosno prva, Velika Britanija). To je proces koji se događa otkako se britanski imperij počeo raspadati. Posljednji koji je monarhijsko uređenje s kraljicom Elizabetom II. na čelu zamijenio republikanskim je Barbados, učinili su to prošle jeseni. U kolopletu secesionističkih i republikanskih tema i teritorija za Veliku Britaniju i kraljevsku kuću Windsor najosjetljivije je škotsko pitanje. Dvije države, obje monarhije, Engleska i Škotska, u personalnoj su uniji od 1603. godine, a u realnoj od Zakona o uniji iz 1707. godine kada je ujedinjenjem dviju monarhija stvoreno tadašnje Kraljevstvo Velike Britanije. Novosti