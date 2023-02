50 nijansi sive

Prema podacima stranice Worldometers, 1950. prosječan životni vijek iznosio je, vjerovali ili ne, 47 godina, a 2020. – 73,2 godine. Najdulje se živi u Hong Kongu i Japanu (iznad 85 godina), a najkraće u Srednjoafričkoj Republici (54 godine). Starenje društva dovodi u pitanje održivost budućeg, ali i sadašnjeg tržišta rada, zdravstvenog i mirovinskog sustava, a u velikoj mjeri odražava se i na tržište nekretnina. Očekuje se da će do 2030. u svijetu biti milijardu ljudi starijih od 65 godina, a do 2050. godine taj broj mogao bi porasti za još pola milijarde. Budući da baby boomeri (generacije rođene od 1945. do 1964. godine), navršavaju ili su navršili 60 godina, u ozračju korjenitih društvenih promjena u ljudskoj populaciji, skovan je termin srebrni tsunami koji se odnosi na ogroman val starijih ljudi koji preplavljuje svijet. I dok se na Zapadu taj problem pokušava riješiti socijalnim politikama, na Istoku rješenje vide u robotima. Tportal