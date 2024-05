Zavodljiva i pomalo psihodelična

Umjesto psihodeličnog funka, dobili smo relativno standardni i sigurni ispolirani pop album koji je sasvim prikladan i zapravo dosljedan s umjetničkim identitetom kakav ima Dua Lipa. Sastoji se od 11 pjesama i ima trajanje od samo 36 minuta. S obzirom na trenutno stanje glazbene industrije, u kojem je norma objavljivati više glazbe koja je niže kvalitete (kako sam opet došao do Taylor Swift?), ovo je zapravo dobar indikator za jednu klasičnu izjavu – kratko, ali slatko. S obzirom na to da je slatkoća glavna snaga pop glazbe, znači li to da su se u ovom albumu uistinu zvijezde posložile i dale nam jedan od boljih pop albuma godine? Odgovor je isto tako kratak i jednostavan – da, kažu na Muzici.