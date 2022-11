Provedite opuštajuće aktivan Vikend na Plitvicama. Opremljenost apartmana u sklopu Fenomena Plitvice 4*: bračni ili razdvojeni ležajevi, potpuno opremljena kuhinja, moderno uređena kupaonica s tušem i WC, mini bar, sef u sobi, TV, direktna telefonska linija, Wifi, pogled na vrt, terasa. Ponuda uključuje:

2 noćenja s doručkom za 2 osobe + 2 male djece u luksuznom apartmanu Studio Deluxe u Fenomenu Plitvice 4*

1x tijekom boravka privatno korištenje Spa zone (sauna i whirlpool) uz prethodnu rezervaciju

Do ulaza u Plitvice je 800 metara. Check out je u 11h. Ponuda je iskoristiva do 20.12.2022. Ponuda je na 23% popusta i košta 1650 kuna. Više detalja saznajte ovdje.